Ростуризм предупредил о вспышке кишечной инфекции на Олимпиаде-2018

Представители Федерального агентства по вопросам туризма призвали россиян, которые уже находятся в олимпийском Пхенчхане или планирующих посетить Олимпиаду, что открывается сегодня, учитывать полученную информацию о том, что в городе вспыхнула кишечная инфекция. Туристические операторы также должны предупреждать клиентов о болезни.

Представители Роспотребнадзора ранее, ссылаясь на организационный комитет соревнований сообщили о вспышке норовирусной инфекции, которую зачастую называют кишечным или желудочным гриппом). Согласно статистике, на 7 февраля, уже пострадали 86 человек, из которых 63 заразились в молодежном центре Олимпиады, о чем рассказали сотрудники отечественного ведомства.

«Федеральное агентство по туризму призывает туристов, находящихся в Пхенчхане или планирующих посещение Олимпиады, учитывать данную информацию, а также соблюдать все необходимые меры предосторожности», - отмечается в сообщении.

Помимо этого, в Ростуризме настоятельно рекомендуют информировать туристов, которые направляются в Пхенчхан. Больных норовирусной инфекцией удалось выявить среди сотрудников пищеблоков в медиадеревне, что, вероятнее всего, и стало причиной инфицирования пищи с последующим распространением инфекции.

Николай Офицеров