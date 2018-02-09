Самая грандиозная погоня Канады попала на видео

Информацию об этом распространяет BBC News. Процесс погони записывали на камеры. Полицейским пришлось преодолеть расстояние 154 километров, прежде чем поймать нарушителя. Гражданин сел в автомобиль и пытался скрыться в неизвестном направлении. Злоумышленник разогнал транспортное средство до скорости 230 километров в час, но уйти от расплаты ему не удалось. Вооруженные полицейские воспользовались вертолетом для поимки нарушителя.
Самая грандиозная погоня Канады попала на видеоСегодня, 14:59
В Москве погоня полицейских за автомобилем ВАЗ закончилась стрельбой и гибелью злоумышленника. Об этом сообщает телеканал LifeNews.
В Москве водитель, лишенный удостоверения, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД на своем автомобиле. После полицейской погони и пешего
Московские правоохранители смогли остановить пьяного водителя, разъезжавшего в центре столицы, только лишь после предупредительных выстрелов в воздух.