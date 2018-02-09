Самая грандиозная погоня Канады попала на видео

В провинции Онтарио в Канаде полицейским с большим трудом удалось задержать злоумышленника, хранящего наркотики. Правоохранители воспользовались машинами и вертолетом, дабы догнать беглеца.





В определенный момент беглец выпрыгнул из машины и пытался скрыться в лесу. Мужчина выбросил пакет с наркотиками, желая избавиться от улик. Правоохранители настигли молодого человека, заковали в наручники и доставили в участок. Гражданина обвиняют в незаконном хранении недозволенных препаратов.

Домбровский Сергей

Информацию об этом распространяет BBC News. Процесс погони записывали на камеры. Полицейским пришлось преодолеть расстояние 154 километров, прежде чем поймать нарушителя. Гражданин сел в автомобиль и пытался скрыться в неизвестном направлении. Злоумышленник разогнал транспортное средство до скорости 230 километров в час, но уйти от расплаты ему не удалось. Вооруженные полицейские воспользовались вертолетом для поимки нарушителя.