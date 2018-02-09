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| | Самая грандиозная погоня Канады попала на видео

Самая грандиозная погоня Канады попала на видео

Сегодня, 14:59
В провинции Онтарио в Канаде полицейским с большим трудом удалось задержать злоумышленника, хранящего наркотики. Правоохранители воспользовались машинами и вертолетом, дабы догнать беглеца.

Самая грандиозная погоня Канады попала на видео

 

Информацию об этом распространяет BBC News. Процесс погони записывали на камеры. Полицейским пришлось преодолеть расстояние 154 километров, прежде чем поймать нарушителя. Гражданин сел в автомобиль и пытался скрыться в неизвестном направлении. Злоумышленник разогнал транспортное средство до скорости 230 километров в час, но уйти от расплаты ему не удалось. Вооруженные полицейские воспользовались вертолетом для поимки нарушителя.

 
В определенный момент беглец выпрыгнул из машины и пытался скрыться в лесу. Мужчина выбросил пакет с наркотиками, желая избавиться от улик. Правоохранители настигли молодого человека, заковали в наручники и доставили в участок. Гражданина обвиняют в незаконном хранении недозволенных препаратов.

Домбровский Сергей
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