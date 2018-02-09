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| | В Амстердаме в квартале Красных фонарей туристы не смогут рассматривать проституток

В Амстердаме в квартале Красных фонарей туристы не смогут рассматривать проституток

Сегодня, 11:30
Официальные представители Ассоциации туроператоров РФ обнародовали информацию о том, что правительство Амстердама утвердило ужесточения правил для туристов, посещающих местный квартал Красных фонарей.

В Амстердаме в квартале Красных фонарей туристы не смогут рассматривать проституток

 

Согласно опубликованным данным, отныне в Амстердаме туристы весьма ограничены в действиях при посещении районов, где располагаются публичные дома. Также группа туристов, находясь в подобных кварталах, не должна состоять из более чем 20 человек, что будет расценено как нарушение правопорядка. Отметим, согласно новым правилам, туристам также не разрешается делать фото представительниц древнейшей профессии. Кроме того, под запрет также попадает и пристальное рассматривание проституток.

Обученные экскурсоводы будут отслеживать, чтобы все туристы, находящиеся в группе, стояли спинами к окнам, за которыми стоят проститутки, а за нарушение подобных правил гиды могут быть оштрафованы на 950 евро.
Александр Вест
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