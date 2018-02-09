Таец выиграл миллионы в лотерею, потерял билет и умер

Для того, чтобы как следует отпраздновать столь огромный выигрыш в лотерею, Джиравут Понгпхан пригласил своих друзей и родственников в своё жилище, где проводилось празднество. Однако на следующий день таец был действительно удивлён, обнаружив, что билет с миллионами выигрыша бесследно исчез, из-за чего горе-счастливчик был весьма подавлен. Знакомые Джиравута заметили, что после пропажи билета таец перестал посещать работу и впал в глубочайшую депрессию, так и не сумев вернуть выигрышный купон.
Спустя некоторое время близкие Понгпхана обнаружили тайца мёртвым в его собственном жилище. Информация о том, был ли найден билет, и занимаются ли тайские правоохранительные органы расследованием его пропажи не раскрываются.