Таец выиграл миллионы в лотерею, потерял билет и умер

Одному из жителей Таиланда посчастливилось выиграть в лотерею джек-пот, который составил более 76 миллионов рублей (42 миллиона батов). Однако, радость тайца была недолгой, так как он расстался с жизнью после того, как потерял выигрышный билет.

Александр Вест

Для того, чтобы как следует отпраздновать столь огромный выигрыш в лотерею, Джиравут Понгпхан пригласил своих друзей и родственников в своё жилище, где проводилось празднество. Однако на следующий день таец был действительно удивлён, обнаружив, что билет с миллионами выигрыша бесследно исчез, из-за чего горе-счастливчик был весьма подавлен. Знакомые Джиравута заметили, что после пропажи билета таец перестал посещать работу и впал в глубочайшую депрессию, так и не сумев вернуть выигрышный купон.Спустя некоторое время близкие Понгпхана обнаружили тайца мёртвым в его собственном жилище. Информация о том, был ли найден билет, и занимаются ли тайские правоохранительные органы расследованием его пропажи не раскрываются.