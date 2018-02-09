Группа российских школьников уже неделю не может вылететь из Таиланда

Уже более недели группа из двадцати школьников из Якутии не может покинуть Таиланд и улететь домой. Причинами этого всего называют ошибки авиакомпании. Информацию уже подтвердили местные СМИ, ссылаясь на представителя регионального министерства образования.

Как известно, дети прибыли в страну для участия в международном культурном фестивале, что проходил в провинциях Корат и Сурин.

«Это была серьезная ошибка, допущенная авиакомпанией. Они это признали и организовали им хорошие места для ночлега и питание. Из-за того, что на самолет не оказалось свободных мест, они вынуждены улетать небольшими группками по два – три ребенка в каждой», - заявил представитель ведомства, добавив, что дети в Таиланде находятся на неделю дольше положенного срока.

Сайт православной церкви в Таиланде утверждает, что, в свою очередь, получил от российского посла в Бангкоке Кирилла Барского просьбу по оказанию школьникам всей необходимой помощи и поддержки.

Николай Офицеров