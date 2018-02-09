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Группа российских школьников уже неделю не может вылететь из Таиланда

Сегодня, 10:27
Уже более недели группа из двадцати школьников из Якутии не может покинуть Таиланд и улететь домой. Причинами этого всего называют ошибки авиакомпании. Информацию уже подтвердили местные СМИ, ссылаясь на представителя регионального министерства образования.
 

Группа российских школьников уже неделю не может вылететь из Таиланда

 

Как известно, дети прибыли в страну для участия в международном культурном фестивале, что проходил в провинциях Корат и Сурин.
 
«Это была серьезная ошибка, допущенная авиакомпанией. Они это признали и организовали им хорошие места для ночлега и питание. Из-за того, что на самолет не оказалось свободных мест, они вынуждены улетать небольшими группками по два – три ребенка в каждой», - заявил представитель ведомства, добавив, что дети в Таиланде находятся на неделю дольше положенного срока.
 
Сайт православной церкви в Таиланде утверждает, что, в свою очередь, получил от российского посла в Бангкоке Кирилла Барского просьбу по оказанию школьникам всей необходимой помощи и поддержки.

Николай Офицеров
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