Группа российских школьников уже неделю не может вылететь из Таиланда

Группа российских школьников уже неделю не может вылететь из ТаиландаСегодня, 10:27
Режиссер из России Федор Кудряшов в состоянии комы эвакуирован из Бангкока в Москву. Об этом рассказал журналистам Соснов В., представитель российского
В Таиланде произошла автокатастрофа, жертвами которой стали четыре школьника и еще по меньшей мере 17 человек получили различные травмы. Трагедия произошла в
В 20 провинциях государства Таиланд военное правительство страны приняло решение об отмене комендантского часа.