Бермудские острова первые в мире отменили разрешение на гей-браки

Подобное решение серьезно расстроило правительство Великобритании, которое было вынуждено подписать все необходимые документы. Власти Бермудских островов составили законопроект еще в декабре прошлого года, но он обрел юридическую силу только вчера, 8 февраля.

Пойда Анна

Закон вступил в силу после его подписания ставленником губернатора Великобритании Джоном Рэнкиным, при этом власти страны не разделяли мнение представителей парламента островного государства.В свою очередь, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй выразила в своем выступлении постигшее ее разочарование, возникшее после введения запрета на заключение гей-браков на территории островов. Но глава правительства подчеркнула, что их отношения с Бермудскими островами зиждутся преимущественно на взаимном уважении права страны на демократическое самоуправление, поэтому они не оспаривали новое решение, которое кажется им недальновидным.