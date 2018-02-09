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| | Бермудские острова первые в мире отменили разрешение на гей-браки

Бермудские острова первые в мире отменили разрешение на гей-браки

Сегодня, 10:17
Подобное решение серьезно расстроило правительство Великобритании, которое было вынуждено подписать все необходимые документы. Власти Бермудских островов составили законопроект еще в декабре прошлого года, но он обрел юридическую силу только вчера, 8 февраля.

Бермудские острова первые в мире отменили разрешение на гей-браки

 

Закон вступил в силу после его подписания ставленником губернатора Великобритании Джоном Рэнкиным, при этом власти страны не разделяли мнение представителей парламента островного государства.

В свою очередь, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй выразила в своем выступлении постигшее ее разочарование, возникшее после введения запрета на заключение гей-браков на территории островов. Но глава правительства подчеркнула, что их отношения с Бермудскими островами зиждутся преимущественно на взаимном уважении права страны на демократическое самоуправление, поэтому они не оспаривали новое решение, которое кажется им недальновидным.
Пойда Анна
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