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| | В Сирии рухнул построенный российскими военными мост через Евфрат

В Сирии рухнул построенный российскими военными мост через Евфрат

Сегодня, 09:41
Мост, проложенный через реку Евфрат в Сирии, который ранее возвели военные из Российской Федерации, обрушился и в данный момент не пригоден к использованию. Очевидцы сообщают, что мост разрушился из-за природных факторов.

В Сирии рухнул построенный российскими военными мост через Евфрат

 

Как сообщают очевидцы, воды реки Евфрат значительно поднялись, а скорость течения возросла примерно в два раза, из-за чего конструкция 210-метрового моста была разрушена. Многие эксперты были весьма удивлены столь резкому поднятию уровня вод Евфрата, так как в прошедшие несколько дней в регионе не наблюдались осадки повышенной интенсивности. Как оказалось, уровень воды в реке, разрушивший конструкцию моста, возведённого российскими военными, поднялся из-за открытия некоторых шлюзов плотины ГЭС ЭТ-Табка. Специалисты утверждают, что открытие шлюзов стало преднамеренным решением неустановленных лиц.

В Сирии рухнул построенный российскими военными мост через Евфрат

 

Мост был возведён в непосредственной близости от Дейр эз-Зора для переброски через реку специализированной военной бронетехники, а также всего личного состава.
Александр Вест
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