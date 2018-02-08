В США вор пожаловался на кражу украденного

В штате Вашингтон (США) вор завил в полицию о краже украденной им ранее добычи. По его словам, соседка пришла в его квартиру и похитила вещи, которые обворованный до этого взял у ее молодого человека.

В городе Спокан-Вели, расположенном в штате Вашингтон, вор обратился с заявлением о краже имущества, которое он ранее и сам похитил. Сотрудникам полиции пострадавший от кражи вор сообщил, что его соседка проникла в квартиру и унесла вещи. Эти вещи 46-летний мужчина ранее забрал у ее бойфренда.Как рассказала обвиняемая в воровстве награбленного соседка, она уходила на несколько часов из дома, а по возвращении увидела исчезновение игровой приставки с играми и телевизора. Учитывая то, что ее обвинитель пару недель назад предпринимал попытку залезть в ее квартиру, его она первым заподозрила в совершении преступления. Позже подозрения были подтверждены словами дочери соседа. В связи с этим женщина и забрала свое имущество обратно.Однако факт того, что телевизор и консоль были украдены, мужчина опроверг. По его словам, их ему продал сосед за 100 долларов. После допроса мужчина сознался в краже, за что ему были выдвинуты обвинения в несанкционированном проникновении в помещении, краже и хулиганстве.