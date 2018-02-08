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| | Голого преступника под ЛСД остановил только электрошокер

Голого преступника под ЛСД остановил только электрошокер

Вчера, 21:53
В США в штате Пенсильвания молодой человек под воздействием наркотического вещества (ЛСД), изменяющего сознание, напал на собственную семью. В полицию за помощью обратился отец, когда увидел парня в неадекватном состоянии.

Голого преступника под ЛСД остановил только электрошокер

 

Информацию случившемся распространяют американские СМИ. Подросток разделался, намазал тело растительным маслом и атаковал людей, находившихся на улице в машине. Перед выходом из дома молодой человек выбил двери. Полицейские увидели агрессора и пытались убедить его в необходимости прекратить безобразничать, но злоумышленник не отреагировал на рекомендации правоохранителей. В итоге полицейским пришлось применять электрошок. К парню никто не мог приблизиться из-за гололеда. В итоге молодой человек катался по земле до тех пор, пока не вырвал провода из штокера.

Затем подросток ринулся в дом, полицейские побежали за ним. Задержать злоумышленника оказалось очень непросто. Когда стражи порядка приблизились к агрессору и пытались схватить его, сделать этого не удалось, так как намазанный маслом парень извивался подобно змее. Однако после нескольких тщетных попыток правоохранители доставили нарушителя в отделение. Его обвинили в 24 эпизодах игнорирования закона. Впоследствии от большинства претензий отказались, так как пострадавшие не желали писать заявление на родственника.
Домбровский Сергей
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