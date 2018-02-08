Зять главы Туркменистана обладает часами на миллион долларов

Зять главы Туркменистана обладает несколькими часами общей стоимостью более 1 млн долларов США. Информацию об этом распространяют СМИ государства со ссылкой на аккаунт родственника президента в социальной сети Instagram.

Домбровский Сергей

Пользователи обнаружили у зятя главы Туркменистана часы бренда Richard Mille стоимостью 565 тысяч долларов. По словам юзеров и журналистов, таких ходиков у него не менее четырех. Наименьшая стоимость подобных часов составляет сумму 110 тысяч долларов. Пользователи Сети критикуют родственника главы Туркменистана, называя такое выставление богатства напоказ нецелесообразным.В Instagram активно ведутся дебаты по поводу дорогих часов. По словам юзеров, родственники президента Туркменистана предпочитают изделия дорогостоящего бренда Richard Mille, не обращая внимание на цену продукции. В Казахстане близкие руководителя страны сделали торт высотой четыре метра и весом полторы тонны. По словам журналистов, данное кондитерское изделие обошлось суммой не менее 3,75 млн рублей.