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| | Зять главы Туркменистана обладает часами на миллион долларов

Зять главы Туркменистана обладает часами на миллион долларов

Вчера, 21:36
Зять главы Туркменистана обладает несколькими часами общей стоимостью более 1 млн долларов США. Информацию об этом распространяют СМИ государства со ссылкой на аккаунт родственника президента в социальной сети Instagram.

Зять главы Туркменистана обладает часами на миллион долларов

 

Пользователи обнаружили у зятя главы Туркменистана часы бренда Richard Mille стоимостью 565 тысяч долларов. По словам юзеров и журналистов, таких ходиков у него не менее четырех. Наименьшая стоимость подобных часов составляет сумму 110 тысяч долларов. Пользователи Сети критикуют родственника главы Туркменистана, называя такое выставление богатства напоказ нецелесообразным.

В Instagram активно ведутся дебаты по поводу дорогих часов. По словам юзеров, родственники президента Туркменистана предпочитают изделия дорогостоящего бренда Richard Mille, не обращая внимание на цену продукции. В Казахстане близкие руководителя страны сделали торт высотой четыре метра и весом полторы тонны. По словам журналистов, данное кондитерское изделие обошлось суммой не менее 3,75 млн рублей.
Домбровский Сергей
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