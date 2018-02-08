Зять главы Туркменистана обладает часами на миллион долларов

Пользователи обнаружили у зятя главы Туркменистана часы бренда Richard Mille стоимостью 565 тысяч долларов. По словам юзеров и журналистов, таких ходиков у него не менее четырех. Наименьшая стоимость подобных часов составляет сумму 110 тысяч долларов. Пользователи Сети критикуют родственника главы Туркменистана, называя такое выставление богатства напоказ нецелесообразным.
В Instagram активно ведутся дебаты по поводу дорогих часов. По словам юзеров, родственники президента Туркменистана предпочитают изделия дорогостоящего бренда Richard Mille, не обращая внимание на цену продукции. В Казахстане близкие руководителя страны сделали торт высотой четыре метра и весом полторы тонны. По словам журналистов, данное кондитерское изделие обошлось суммой не менее 3,75 млн рублей.