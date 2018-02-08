В Киеве переименовали станцию метро «Петровка» в «Почайну»

Депутаты городского совета в Киеве приняли решение на очередном заседании переименовать станцию метро «Петровка» в «Почайну». Информацию об этом распространяют украинские СМИ.

Домбровский Сергей

Станцию подземки «Петровка» в Киеве открыли в 1980 году. Ее назвали в честь революционера Григория Петровского. Киевская власть в 2015 году приняла закон о запрете символов эпохи социализма, так как они якобы отрицательно влияют на сознание жителей Украины, мешают гражданам проявлять патриотизм. В стране активно переименовывают улицы, музеи, названия различных организаций, места общественного питания и прочих объектов. Станция метро «Почайна» появилась в честь одноименной реки, протекающей в Киеве.Ранее в Украине получили другие названия различные улицы городов. В Киеве вместо Куренеско-Красноармейской линии метро появилась Оболонско-Теремковская. Народные избранники являются инициаторами изменения названий различных объектов в государстве.