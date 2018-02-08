Louis Vuitton открыли магазин кроссовок

В Нью-Йорке специально для продажи модели кроссовок Archlight временно открыли магазин Louis Vuitton.

Татьяна Преображенская

Кроссовки модели Archlight из весенне-летней коллекции Гескьера были представлены на неделе моды, проходившей в Париже. Эксперты вопросов моды вынесли им свой приговор, посчитав их «уродливыми».Для продажи данной модели спортивной обуви компания выбрала район Сохо, поскольку многие клиенты-любители кроссовок – жители Нижнего Манхеттена. Стоимость модели составляет 1090 долларов США. Представители бренда сообщают, что в мировой продаже поступление кроссовок Archlight ожидается 23 февраля. А временный магазин продажи кроссовок после 10 марта уже закроется.