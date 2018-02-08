ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Мнения

ЗОЖ в будущем? Легко! Нанотехнологии на страже здоровья

Современное общество столкнулось с уникальной новинкой в мире электроники.

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

От Редактора

Секреты ФБР: В чём замешаны Трамп, Обама и другие президенты США?

Всё тайное становится явным.

Сюжеты :

Российские ученые обнаружили в Антарктиде самый древний на Земле лед 4 разработки NASA, которые упрощают жизнь людей на Земле Ксения Собчак напророчила своё президентство при помощи алфавита Эксперты назвали лучшие подарки мужчинам на День святого Валентина В Москве под колесами поезда погибли мужчина и женщина Ведущая «Орла и Решки» Натали Неведрова покидает шоу ради семьи Ученые изучили перспективу порабощения человечества роботами В США с пистолетом: «Продажная» Собчак напугала своих избирателей выходкой Египет предложил России осуществить совместные проекты в области энергетики Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка
| | В Петербурге на выставке представят работы художников из России и Японии

В Петербурге на выставке представят работы художников из России и Японии

Вчера, 20:24
7 февраля состоялось открытие международной выставки под названием «Преодоление». Проект был представлен в Центральном выставочном зале «Манеж» города Санкт-Петербург. Есть информация, что выставка продлится до 10 марта, а дальше произведения художников представят в Москве, в «Новом Манеже».

В Петербурге на выставке представят работы художников из России и Японии

 

В экспозиции было представлено больше 120 работ талантливых художников, студентов российских и японских художественных вузов. Выставка «Преодоление» - часть комплексного проекта «Такеда. Боль и Воля».

Главная цель масштабного мероприятия – обратить внимание российских граждан на развитие паллиативной помощи и новых медицинских технологий. Художники из двух стран посредством своего таланта стараются привлечь россиян к проблеме понимания и поддержки неизлечимо или тяжелобольных людей. Тема произведений молодых художников из России и Японии очень актуальна на сегодняшний день. Как известно, в паллиативной помощи нуждаются около 400 тысяч жителей России.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
Выставка работ молодых художников «Дорогу талантам» открыта в Ульяновске
Выставка работ молодых художников «Дорогу талантам» открыта в Ульяновске

До 16 апреля в Ульяновске ждёт посетителей уникальная выставка «Дорогу талантам». В экспозиции представлены работы только молодых художников, ещё не достигших

В Петербурге заработала выставка современных российских художников «Муза должна работать»
В Петербурге заработала выставка современных российских художников «Муза должна работать»

В Санкт-Петербурге заработала выставка работ современных российских художников «Муза должна работать». Для нее были отобраны лучшие произведения 50 творцов со

В Петербурге в ЦВЗ
В Петербурге в ЦВЗ "Манеж" откроется выставка "Мир глазами художников"

2 ноября в Петербурге начнет свою работу выставка живописи «Мир глазами художников». Проект будет представлен в Центральном выставочном зале «Манеж».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости