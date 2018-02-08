В Петербурге на выставке представят работы художников из России и Японии

В экспозиции было представлено больше 120 работ талантливых художников, студентов российских и японских художественных вузов. Выставка «Преодоление» - часть комплексного проекта «Такеда. Боль и Воля».
Главная цель масштабного мероприятия – обратить внимание российских граждан на развитие паллиативной помощи и новых медицинских технологий. Художники из двух стран посредством своего таланта стараются привлечь россиян к проблеме понимания и поддержки неизлечимо или тяжелобольных людей. Тема произведений молодых художников из России и Японии очень актуальна на сегодняшний день. Как известно, в паллиативной помощи нуждаются около 400 тысяч жителей России.