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| | Рекордное количество американцев выступило за легализацию марихуаны в США

Рекордное количество американцев выступило за легализацию марихуаны в США

Вчера, 20:25
Согласно последнему проведенному опросу среди жителей США, рекордное количество американцев соглашаются с легализацией марихуаны на территории страны. Около 59% опрошенных выступили за свободную продажу и употребление каннабиса и только 32% были против.

Рекордное количество американцев выступило за легализацию марихуаны в США

 

Недавнее социологическое исследование, проводимое среди жителей США, показало что за принятие закона о легализации каннабиса выступает рекордное число американцев – 59%. В 2015 году подобный опрос среди населения показал, что только 51% жителей страны готовы пойти на подобный шаг, в 2014 году – 50%, в 2013 – 46%. В 2010 году показатель сторонников легализации составлял только 26%.

По словам одного из участников исследования, данные перемены в общественном сознании могут быть связаны с разрешением марихуаны в других штатах и отсутствии негативных последствий, связанных с этим. Сейчас употребление каннабиса является наказуемым правонарушением в 29 из 50 штатов, а в 9 штатах курение марихуаны разрешено по медицинским показателям.
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