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| | Трамп на молитвенном завтраке заявил о победе коалиции США над ИГ*

Трамп на молитвенном завтраке заявил о победе коалиции США над ИГ*

Вчера, 19:49
Президент США провозгласил речь на традиционном молитвенном завтраке. В своем слове Дональд Трамп решил рассказать о разгроме коалицией во главе с США террористов в Сирии и Ираке и пообещал продолжить битву.

Трамп на молитвенном завтраке заявил о победе коалиции США над ИГ*

 

Сегодня утром Дональд Трамп в отеле Hilton в столице США выступил на традиционном ежегодном событии – молитвенном завтраке. Речь американского лидера слушали сотни гостей со всех стран мира, а на телевидении велась прямая трансляция. Трамп начал выступление с благодарностей организаторам мероприятия и членам правительства страны. Большая часть речи президента относилась к американскому народу и его единству. Затем американский лидер вспомнил ИГ* и угрозу, которую представляет собой данная террористическая группировка, и заявил, что объединение, возглавляемое США, почти на 100 процентов избавило Сирию и Ирак от боевиков.

Также Трамп отметил, что осталось еще много работы, но США продолжит борьбу с терроризмом.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Виктория Озерова
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