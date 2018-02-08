Трамп на молитвенном завтраке заявил о победе коалиции США над ИГ*

Президент США провозгласил речь на традиционном молитвенном завтраке. В своем слове Дональд Трамп решил рассказать о разгроме коалицией во главе с США террористов в Сирии и Ираке и пообещал продолжить битву.

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Виктория Озерова

Сегодня утром Дональд Трамп в отеле Hilton в столице США выступил на традиционном ежегодном событии – молитвенном завтраке. Речь американского лидера слушали сотни гостей со всех стран мира, а на телевидении велась прямая трансляция. Трамп начал выступление с благодарностей организаторам мероприятия и членам правительства страны. Большая часть речи президента относилась к американскому народу и его единству. Затем американский лидер вспомнил ИГ* и угрозу, которую представляет собой данная террористическая группировка, и заявил, что объединение, возглавляемое США, почти на 100 процентов избавило Сирию и Ирак от боевиков.Также Трамп отметил, что осталось еще много работы, но США продолжит борьбу с терроризмом.