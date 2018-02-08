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| | В США студенты устроили тайное соревнование по сексу с толстухами

В США студенты устроили тайное соревнование по сексу с толстухами

Вчера, 18:36
Руководители Корнелльского университета в США выяснили, что участники студенческого братства ZBT устроили тайное соревнование по сексу с самыми массивными девушками учебного заведения. Информацию об этом конкурсе распространяют американские СМИ.

В США студенты устроили тайное соревнование по сексу с толстухами

 

Парни договорились соблазнять толстушек и заниматься с ними любовью. Если молодые люди достигали цели, они получали очки. Наибольшее количество баллов набирал тот человек, который переспал с самой толстой девушкой. Конкурс назвали «Свиная прожарка». Парни отрицают все обвинения в свой адрес. По словам студентов, им даже в голову не приходят такие пошлые мысли, поэтому они отказываются разговаривать на подобные темы.

Организатор общества ZBT получил двухлетний испытательный срок. Остальные члены братства посещают курсы «предотвращения сексуальных нападений». Там с ребятами общаются психологи, объясняют молодым людям, как необходимо вести себя в обществе, дабы не иметь проблем в будущем. Ранее журналистки посетили колледж Мохок в Канаде, где за один день два раза подверглись сексуальным домогательствам.
Домбровский Сергей
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