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| | Учительница через суд требует секса с учениками

Учительница через суд требует секса с учениками

Сегодня, 11:36
Американка Чарли Паркер, ранее работавшая учительницей в штате Алабама, решила в суде отстаивать своё право заниматься любовью с учащимися. Ранее женщину обвиняли в домогательствах к ученикам.

Учительница через суд требует секса с учениками

 

В ответ на обвинения в домогательстве Чарли Паркер подала в суд, заявляя, что запрет на отношения сексуального характера между учителями и их учениками имеет антиконституционный характер. Согласно установленному законодательству в США, преподаватели имеют право заниматься сексом с учениками, достигшими 19 лет, а у людей с другими профессиями подобного запрета нет, что, по мнению Паркер, ущемляет права учителей. Женщина намеревается доказать, что секс по обоюдному согласию между работником школы и 16-летним подростком является уголовно наказуемым преступлением, а секс подростка того же возраста с адвокатом не имеет подобных последствий.

 

Отметим, в штате Алабама законодательство позволяет вступать в интимные отношения с гражданами, достигшими 16 лет, при наличии обоюдного согласия.
Александр Вест
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