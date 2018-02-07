Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Мнения

Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Несколько советов покупателям.

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

От Редактора

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Застанет ли нас это событие врасплох?

Сюжеты :

Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты
| | В Сети появились кадры с лысиной Трампа

В Сети появились кадры с лысиной Трампа

Вчера, 21:45
Американский президент Дональд Трамп ненароком показал свою лысую макушку. Инцидент произошел, когда лидер Белого дома шел по трапу самолета.

В Сети появились кадры с лысиной Трампа

 

Забавный ролик с лысиной американского лидера опубликован Twitter. Его автором является журналистка Эшли Файнберг. К настоящему моменту кадр собрал больше 3,5 тысяч ретвитов и 7,2 тысяч «сердечек». Лысая голова Трампа оказалась заметна, когда президент США вылетал во Флориду на выходные. Корреспондентка также обнаружила ряд изображений из фотобанков, где на каждом нынешний глава североамериканского государства изображен сбоку.

Другая журналистка пристыдила комментаторов поста. По ее мнению, обсуждение лысины президента является постыдным занятием, а это о многом говорит по развитие людей.

Дональд Трамп победил в президентских выборах 2016 года, опередив главного оппонента Хиллари Клинтон из партии демократов. Ранее он заявил о готовности бороться за ныне занимаемую должность и на следующих выборах.
Никита Готский
Новости по теме
Трамп обвинил Facebook в поддержке Клинтон на выборах
Трамп обвинил Facebook в поддержке Клинтон на выборах

Президент США Дональд Трамп обвинил американскую соцсеть Facebook в поддержке Хилари Клинтон на президентских выборах в Штатах. Об этом глава Белого дома

Трамп хочет начать расследование против Клинтон
Трамп хочет начать расследование против Клинтон

Американский президент Дональд Трамп намерен начать расследование о преступлениях Хиллари Клинтон. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Трамп: Клинтон допустила большую ошибку в президентской гонке
Трамп: Клинтон допустила большую ошибку в президентской гонке

Глава Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что лидер демократов Хиллари Клинтон допустила большую ошибку за всю президентскую гонку. Ранее 68-летняя

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости