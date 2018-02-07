В Сети появились кадры с лысиной Трампа

Забавный ролик с лысиной американского лидера опубликован Twitter. Его автором является журналистка Эшли Файнберг. К настоящему моменту кадр собрал больше 3,5 тысяч ретвитов и 7,2 тысяч «сердечек». Лысая голова Трампа оказалась заметна, когда президент США вылетал во Флориду на выходные. Корреспондентка также обнаружила ряд изображений из фотобанков, где на каждом нынешний глава североамериканского государства изображен сбоку.
Другая журналистка пристыдила комментаторов поста. По ее мнению, обсуждение лысины президента является постыдным занятием, а это о многом говорит по развитие людей.
Дональд Трамп победил в президентских выборах 2016 года, опередив главного оппонента Хиллари Клинтон из партии демократов. Ранее он заявил о готовности бороться за ныне занимаемую должность и на следующих выборах.