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| | Боевики разрушили гробницу матери Каддафи в Ливии

Боевики разрушили гробницу матери Каддафи в Ливии

Вчера, 20:48
В Ливии взорвали гробницу матери Муаммара Каддафи. Об этом сообщают арабские издания.

Боевики разрушили гробницу матери Каддафи в Ливии

 

Согласно данным СМИ, склеп Аиши Каддафи, находившийся в четырех десятках километров от Сирта, существенно пострадал от тур террористов вчера утром. Взрыв разрушил оконные проемы. Само помещение злоумышленники повредили еще раньше во время авиационного удара.
 
Пресса сообщает, что могилы родных лидера страны были ликвидированы после его убийства в 2011 году. Боевики разрушили усыпальницы его родителей, дяди и двух родственников, которые были погребены в семейном склепе. Злоумышленники разрушили надгробия, а останки сожгли. Туп самого полковника тайно похоронили в пустыне.

Экс-главу Ливии Муаммура Каддафи убили подстрекаемые НАТО бунтовщики осенью 2011 года. Известен также как писатель, написал романы и рассказы. Был дважды женат, имел восьмерых детей. После его умервщления государство распалось на ряд районов, контролируемых разными группировками.

Никита Готский
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