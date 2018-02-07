Боевики разрушили гробницу матери Каддафи в Ливии

Согласно данным СМИ, склеп Аиши Каддафи, находившийся в четырех десятках километров от Сирта, существенно пострадал от тур террористов вчера утром. Взрыв разрушил оконные проемы. Само помещение злоумышленники повредили еще раньше во время авиационного удара.
Экс-главу Ливии Муаммура Каддафи убили подстрекаемые НАТО бунтовщики осенью 2011 года. Известен также как писатель, написал романы и рассказы. Был дважды женат, имел восьмерых детей. После его умервщления государство распалось на ряд районов, контролируемых разными группировками.