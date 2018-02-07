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| | Илон Маск забыл кошелек в ракете Falcon Heavy

Илон Маск забыл кошелек в ракете Falcon Heavy

Вчера, 20:10
Американский предприниматель Илон Маск забыл свой бумажник в ракете, отправленной в космос. Вначале он посчитал, что его кошелек украли, и решил заблокировать счета.

Илон Маск забыл кошелек в ракете Falcon Heavy

 

Представители компании SpaceX сообщили, что глава корпорации Илон Маск забыл свой кошелек в машине, которую отправили в космос на ракете Falcon Heavy. Первоначально бизнесмен посчитал, что портмоне похитили, после чего связался с банкирами, дабы те заблокировали его счета. Илон в течение нескольких часов разыскивал кошелек дома, но так его и не обнаружил. Маск отметил, что даже такой незначительный проступок неприятен для него. Лишь позже он догадался, что оставил бумажник в ракете.

Ранее ракета Falcon Heavy с машиной Tesla вишневого цвета на борту была запущена с мыса Кавенарал на Гавайах. Транспорт поместили в грузовое отделение еще в январе.
Никита Готский
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