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| | Приговоренный к пожизненному сроку убийца приехал в Москву после освобождения

Приговоренный к пожизненному сроку убийца приехал в Москву после освобождения

Вчера, 20:41
Преступник, избежавший расстрела и получивший наказание в виде пожизненного тюремного заключения, вышел на свободу и приехал в столицу России. За убийство и расчленение пенсионера мужчина уже успел отсидеть 25 лет.

Приговоренный к пожизненному сроку убийца приехал в Москву после освобождения

 

Из тюремной колонии «Полярная сова», которая расположена в Ямало-Ненецком автономном округе, освободили 63-летнего осужденного за убийство и расчленение пенсионера, что стало первым случаем для пожизненной колонии.

В 1991 году пожилого человека в поселке Комсомольск (Томская область) не испугал факт того, что его гость недавно освободился из тюрьмы за убийство. Пенсионер приютил квартиранта у себя дома. В один из вечеров жилец задушил мужчину, расчленил его тело и части туловища выкинул в выгребную яму, а голову убитого сжег в печке. Как и первое убийство, второе было совершенно в алкогольном опьянении.

В 1998 году приговор о расстреле убийцы изменен на пожизненное заключение. После пересмотра дела, суд согласился смягчить приговор осужденного в связи с его нетрезвым состоянием на момент преступления. После освобождения мужчина направился в Москву для того, чтобы стать монахом. Но, как сообщает отец-настоятель московского храма, в который обратился освобожденный преступник, мужчина отказался от проживания в храме. Амнистированный сообщил, что намерен через жалобы и суды добиваться у государства собственного жилья.
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