В Турции за попытку государственного переворота 64 человека осудили на пожизненно

В Турции были осуждены к пожизненному тюремному заключению 64 человека из педагогов и студентов военного училища сухопутных войск, которые принимали участие в государственном перевороте в 2016 году.

Пелагея Лебединская

В 2016 году 16 июля ночью в Турции был совершен военный государственный переворот. Основные столкновения с мятежниками происходили в Анкаре и Стамбуле. На тот момент погибло более 240 человек, 2 000 граждан были ранены, мятеж был устранен. После попытки переворота было арестовано более 50 000 людей, уволенных с работ госслужбы больше 140 000 сотрудников, которые обвинялись в соучастии мятежа.Дело по этому факту рассматривается судом Анкары до сих пор. В недавнем времени суд оправдал и отпустил на волю 100 человек, которые были обвиняемые в участии события 2016 года. 64 человека все же были осуждены на пожизненное тюремное заключение.