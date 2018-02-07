Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Мнения

Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Несколько советов покупателям.

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

От Редактора

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Застанет ли нас это событие врасплох?

Сюжеты :

Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты
| | В Турции за попытку государственного переворота 64 человека осудили на пожизненно

В Турции за попытку государственного переворота 64 человека осудили на пожизненно

Вчера, 19:07
В Турции были осуждены к пожизненному тюремному заключению 64 человека из педагогов и студентов военного училища сухопутных войск, которые принимали участие в государственном перевороте в 2016 году.

В Турции за попытку государственного переворота 64 человека осудили на пожизненно

 

В 2016 году 16 июля ночью в Турции был совершен военный государственный переворот. Основные столкновения с мятежниками происходили в Анкаре и Стамбуле. На тот момент погибло более 240 человек, 2 000 граждан были ранены, мятеж был устранен. После попытки переворота было арестовано более 50 000 людей, уволенных с работ госслужбы больше 140 000 сотрудников, которые обвинялись в соучастии мятежа.

Дело по этому факту рассматривается судом Анкары до сих пор. В недавнем времени суд оправдал и отпустил на волю 100 человек, которые были обвиняемые в участии события 2016 года. 64 человека все же были осуждены на пожизненное тюремное заключение.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
В Турции пожизненное заключение получили участники военного мятежа
В Турции пожизненное заключение получили участники военного мятежа

Сегодня, 23 октября, суд Анкары вынес приговор 13 военным в виде пожизненного заключения. Приговоренные приняли участие в атаке на здание спутникового

Количество погибших при попытке переворота в Турции увеличилось до 161
Количество погибших при попытке переворота в Турции увеличилось до 161

Число жертв попытки государственного переворота в Турции поднялось до 161, еще 1440 людей ранены. Последние данные сообщил премьер-министр Турции Бинали

Количество жертв попытки военного переворота в Турции увеличилось до 60 человек
Количество жертв попытки военного переворота в Турции увеличилось до 60 человек

Прокуратура известила, что жертвами попытки военного переворота в Турции стали не менее 60 людей. Слова представителей надзорного ведомства передает местная

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости