В Канзасе женщина родила шестого ребенка в коридоре клиники

В Сети появились подробности экстрим-родов. Мать пятерых детей родила сына прямо в коридоре.

Никита Готский

Необычный инцидент произошел в Канзасе. Джесс Хоган родила своего сына в коридоре клиники. В течение нескольких дней она переживала схватки, но малыш так и не появлялся на свет. Когда начались роды, девушка вместе с мужем проезжали мимо больницы. По дороге мужчина позвонил знакомому фотографу, дабы тот заснял радостное событие на пленку. Мальчик родился в коридоре лечебницы в три часа ночи.Дежурившие медсестры немедленно побежали к девушке, она сама ощутила, как организм во время схваток оттолкнул голову ребенка. Он появился на свет прямо во время того, как его родители мчались в родильный зал, медсестры аккуратно перерезали пуповину вокруг шеи мальчика, и он полностью вылез наружу. Старшие сестры вовсю нянчатся с братом. Который, к слову, единственный сын в семье.