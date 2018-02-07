Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Мнения

Из супермаркета в больницу: Как заполнить холодильник и не попасть на крючок аферистов?

Несколько советов покупателям.

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

От Редактора

Космическое влияние или на что способны звезды: Россияне готовятся к параду планет

Застанет ли нас это событие врасплох?

Сюжеты :

Самарские ученые разработали спутник для получения 3D-снимков космоса В рамках "Московской масленицы" 30 театров покажут свои спектакли Биткоин идет вниз. Что делать при обрушении рынка Новосибирец-должник притворился мешком с картошкой Соседи пристыдили Шепелева за скандал с родителями Жанны Фриске Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты
| | В Канзасе женщина родила шестого ребенка в коридоре клиники

В Канзасе женщина родила шестого ребенка в коридоре клиники

Вчера, 20:19
В Сети появились подробности экстрим-родов. Мать пятерых детей родила сына прямо в коридоре.

В Канзасе женщина родила шестого ребенка в коридоре клиники

 

Необычный инцидент произошел в Канзасе. Джесс Хоган родила своего сына в коридоре клиники. В течение нескольких дней она переживала схватки, но малыш так и не появлялся на свет. Когда начались роды, девушка вместе с мужем проезжали мимо больницы. По дороге мужчина позвонил знакомому фотографу, дабы тот заснял радостное событие на пленку. Мальчик родился в коридоре лечебницы в три часа ночи.

Дежурившие медсестры немедленно побежали к девушке, она сама ощутила, как организм во время схваток оттолкнул голову ребенка. Он появился на свет прямо во время того, как его родители мчались в родильный зал, медсестры аккуратно перерезали пуповину вокруг шеи мальчика, и он полностью вылез наружу. Старшие сестры вовсю нянчатся с братом. Который, к слову, единственный сын в семье.
Никита Готский
Новости по теме
Лиза Кутузова родила второго ребенка вместе с супругом
Лиза Кутузова родила второго ребенка вместе с супругом

Бывшая героиня телешоу «Дом-2» Лиза Кутузова родила второго ребенка. На свет появился мальчик, супруг звезды находился во время процесса родов рядом.

В Якутии школьница родила прямо на уроке ребенка от 7-классника
В Якутии школьница родила прямо на уроке ребенка от 7-классника

Шестиклассница из Якутии стала мамой. У ученицы начались роды прямо на школьном уроке.

Маша Ефросинина сегодня родила сына
Маша Ефросинина сегодня родила сына

Суперпопулярная телеведущая Маша Ефросинина сегодня родила долгожданного сына. Молодая, уже дважды, мамочка чувствует себя отлично, малыш появился на свет тоже

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости