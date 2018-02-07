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| | Кристиану Лубутену грозит утрата монополии на красную подошву

Кристиану Лубутену грозит утрата монополии на красную подошву

Вчера, 17:47
Известный французский модельер Кристиан Лубутен может проиграть судебное дело о праве на эксклюзивную подошву ярко-красного цвета.

Кристиану Лубутену грозит утрата монополии на красную подошву

 

Все началось в 2012 году, когда компания Van Haren начала продавать туфли, цвет подошвы которых совпадал с цветом именитых Loubоutin. Кристиан подал иск в суд и выиграл дело, тем самым запретив голландцам продавать туфли с красной подошвой.

В 2014 году противостояние возобновилось, когда голландская компания подала апелляцию. Сейчас дело рассматривают в Европейском суде, но окончательный вердикт все равно предстоит принимать суду Нидерландов.

Генеральный адвокат Европейского суда Мацей Шпунар отметил, что цвет подошвы не может рассматриваться в качестве интеллектуальной собственности, так как есть частью формы, а по законам Евросоюза форма не защищается законом о товарных знаках. Его мнение не является окончательным, но суд чаще всего прислушивается к словам генерального адвоката.
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