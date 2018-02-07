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| | Hasbro создаст «Монополию» для жуликов

Hasbro создаст «Монополию» для жуликов

Сегодня, 16:02
Именитая компания Hasbro, занимающаяся выпуском игрушек и настольных игр, анонсировала создание специального издания «Монополии», в котором жульничество станет одной из особенностей игры.

Hasbro создаст «Монополию» для жуликов

 

Сотрудники компании выяснили, что около половины игроков при игре в «Монополию» постоянно жульничают, а одним из самых распространённых методов таких «мошенников» является незаметное присваивание фишек и финансовых средств внутри игры. Также люди нередко «ходят» на нужное им количество ходов, а не то, которое показали в итоге кубики. В новой версии довольно популярной настольной забавы Hasbro сделала мошенничество одним из элементов игры.

В обновлённой версии «настолки» помимо карточек «Шанса» в руки игроков также попадут и карточки со специально подготовленными заданиями. Новыми квестами будут определённые задания по обману своих соперников, при осуществлении которых лучших мошенников ожидает награда. По мнению создателей данной версии «Монополии», подобные мелочи позволят приятно разнообразить привычный геймплей.
Александр Вест
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