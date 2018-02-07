Птицы Техаса кружат над аномальным перекрестком

Стая птиц атаковала аномальный перекресток в Техасе. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Никита Готский

Жители Техаса сообщили об аномальном перекрестке в Мескито, где находятся тысячи пернатых. Стая птиц неустанно атакует снова и снова данный участок. Ученые не могут понять причину данного происшествия: пернатые слетаются к пересечению дорог, где начинают издавать громкие звуки и кружат над дорогой, по которой передвигаются автомобили. Их можно увидеть как на столбах и деревьях, так и на самих транспортных средствах, куда садятся птицы.Эксперты удивляются такому повороту событий, предполагая, что в Мескито имеется некая энергетика, которая принуждает крылатых слетаться сюда. Обычные любители всего неизвестного и мистического тоже пытаются выяснить причины феномена.