Кухарка из Китая приобрела мировую популярность

Китайский канал с названием «Семь слив» выпустил в мир 34 видеоролика, на которых молодая девушка занимается бытовыми делами, при этом не употребляет себе в помощь никаких современных технологий или электрических приборов. Она все делает так, как делали предки. Последний ее ролик очень быстро набрал высокий рейтинг в просмотре. Поклонники считают, что его не только интересно и приятно смотреть, но также автор не упустила в нем и частицу юмора. Всех, кто просмотрел это видео, в восторг привело окончание ролика.
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