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| | Кухарка из Китая приобрела мировую популярность

Кухарка из Китая приобрела мировую популярность

Вчера, 17:38
На YouTube большой рейтинг набирает видеоролик на котором жительница Китая под успокаивающую душу музыку молча изготавливает пергамент.

Кухарка из Китая приобрела мировую популярность

 

Китайский канал с названием «Семь слив» выпустил в мир 34 видеоролика, на которых молодая девушка занимается бытовыми делами, при этом не употребляет себе в помощь никаких современных технологий или электрических приборов. Она все делает так, как делали предки. Последний ее ролик очень быстро набрал высокий рейтинг в просмотре. Поклонники считают, что его не только интересно и приятно смотреть, но также автор не упустила в нем и частицу юмора. Всех, кто просмотрел это видео, в восторг привело окончание ролика.

Эта девушка набирает популярность и в своей стране в социальной сети Weibo. Свой канал на YouTube она открыла только в августе прошлого года.
Пелагея Лебединская
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