Подросток ради развлечения вызвал в школу стриптизершу

Подросток вызвал профессионалку эротических танцев в учебное учреждение расплатвшись с девушкой с помощь кредитной карты своего отца.

Петр Иванов

История произошла на прошлой неделе в Техасе. СМИ сообщают, что мальчик вызвал стриптизершу по телефону, указав адрес школы в которой он учится, не предупредив девушку, куда именно она направляется.Поняв, что по указанному адресу находится учебное учреждение, девушка рассказала о случившемся директору школы и, в разгневанных и расстроенных чувствах, удалилась. Виновника неудавшегося торжества вскоре нашли и наказали. Каким образом — неизвестно. Директор заявила, что к произошедшей ситуации отнеслась тактично. А вот компания, поставляющая стриптизерш, ожидает от родителей подростка компенсации.