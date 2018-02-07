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| | Подросток ради развлечения вызвал в школу стриптизершу

Подросток ради развлечения вызвал в школу стриптизершу

Сегодня, 14:07
Подросток вызвал профессионалку эротических танцев в учебное учреждение расплатвшись с девушкой с помощь кредитной карты своего отца.

Подросток ради развлечения вызвал в школу стриптизершу

 

История произошла на прошлой неделе в Техасе. СМИ сообщают, что мальчик вызвал стриптизершу по телефону, указав адрес школы в которой он учится, не предупредив девушку, куда именно она направляется.

Поняв, что по указанному адресу находится учебное учреждение, девушка рассказала о случившемся директору школы и, в разгневанных и расстроенных чувствах, удалилась. Виновника неудавшегося торжества вскоре нашли и наказали. Каким образом — неизвестно. Директор заявила, что к произошедшей ситуации отнеслась тактично. А вот компания, поставляющая стриптизерш, ожидает от родителей подростка компенсации.
Петр Иванов
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