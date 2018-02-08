Американец провозгласил участок земли отдельным государством

Посреди пустыни штата Невада появилось новое государство под названием Молоссия. Кевин Бо купил участок земли и основал там отдельную страну, на что власти Соединенных Штатов Америки никак не отреагировали.

Виктория Озерова

Новое место в Неваде начало привлекать туристов. На первый взгляд ничего примечательного на территории нет: несколько домов посреди пустыни, но на самом деле это государство в государстве. Кевин Бо, являющийся владельцем данного участка, провозгласил его отдельной страной Молоссией. Власти США никак не отреагировали на такой шаг жителя, поэтому Молоссия продолжает свое существование. Пока на территории небольшой страны проживает ее правитель Кевин Бо, его жена и дети. У Молоссии есть своя космическая программа и даже собственная валюта – валора. Одна валора равна 100 фиттрусов и существует только как сувенир.Кевин Бо считает, что Молоссия обязательно добьется международного признания, это лишь вопрос времени.