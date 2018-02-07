Американка раскрыла секрет осиной талии

Жительница Соединенных Штатов Америки раскрыла секрет своей осиной талии. Оказалось, что бывшая военнослужащая добилась изящных форм ношением корсета. Данный предмет туалета она носила ежедневно по 23 часа в сутки.

Диане Ринго уже 39 лет. Девять лет она прослужила на флоте коком, стала матерью троих детей, а обхват ее талии все такой же – 46 сантиметров. Выяснилось, что с корсетом Диана расстается только в двух случаях – во время приема душа или тренировки. После родов талия женщины была далека, по ее разумению, от идеала. Она достигала 74 сантиметров, с чем Ринго не собиралась мириться. Тогда она и надела корсет, присовокупив к этому изнурительные тренировки. Американка призналась, что ее расстраивало расплывшееся после родов тело, а корсет дарил ей уверенность в своей неотразимости. При этом Диана с симпатией относится к толстушкам, и лишь констатирует, что при ее мужеподобной фигуре пышные формы выглядят не комильфо.