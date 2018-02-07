Американка раскрыла секрет осиной талии

Диане Ринго уже 39 лет. Девять лет она прослужила на флоте коком, стала матерью троих детей, а обхват ее талии все такой же – 46 сантиметров. Выяснилось, что с корсетом Диана расстается только в двух случаях – во время приема душа или тренировки. После родов талия женщины была далека, по ее разумению, от идеала. Она достигала 74 сантиметров, с чем Ринго не собиралась мириться. Тогда она и надела корсет, присовокупив к этому изнурительные тренировки. Американка призналась, что ее расстраивало расплывшееся после родов тело, а корсет дарил ей уверенность в своей неотразимости. При этом Диана с симпатией относится к толстушкам, и лишь констатирует, что при ее мужеподобной фигуре пышные формы выглядят не комильфо.
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