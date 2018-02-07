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| | Американка раскрыла секрет осиной талии

Американка раскрыла секрет осиной талии

Сегодня, 14:39
Жительница Соединенных Штатов Америки раскрыла секрет своей осиной талии. Оказалось, что бывшая военнослужащая добилась изящных форм ношением корсета. Данный предмет туалета она носила ежедневно по 23 часа в сутки.
 

Американка раскрыла секрет осиной талии

 

Диане Ринго уже 39 лет. Девять лет она прослужила на флоте коком, стала матерью троих детей, а обхват ее талии все такой же – 46 сантиметров. Выяснилось, что с корсетом Диана расстается только в двух случаях – во время приема душа или тренировки. После родов талия женщины была далека, по ее разумению, от идеала. Она достигала 74 сантиметров, с чем Ринго не собиралась мириться. Тогда она и надела корсет, присовокупив к этому изнурительные тренировки. Американка призналась, что ее расстраивало расплывшееся после родов тело, а корсет дарил ей уверенность в своей неотразимости. При этом Диана с симпатией относится к толстушкам, и лишь констатирует, что при ее мужеподобной фигуре пышные формы выглядят не комильфо.

 
В гардеробе Дианы 45 корсетов. Сейчас она весит 54 кило при росте в 1,58 метра. Супруг женщины поначалу противился этому, переживая за здоровье спутницы жизни, но проконсультировавшись с врачом, убедился в безопасности корсета. И все же он просит жену более не худеть.

Дарья Светозарова
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