Стали известны методы слежки ФБР за Петром Левашовым

Представители американских правоохранительных органов, как оказалось, долгое время следили за российским программистом Петром Левашовым, который был обвинен в киберпреступлениях. Слежка велась с мая 2016 года, о чем сообщают представители Verge, ссылаясь на судебные документы.

Согласно данным издания, следственные органы смогли обнаружить его аккаунт на просторах iCloud. Регистрация его была произведена с IP-адреса, который часто соединялся с сервером в Люксембурге. Следователи обратились в Apple за помощью в предоставлении необходимых данных по аккаунту, в том числе выдаче IP-адреса, связанного со временем и датами сессий. Корпорация эту просьбу удовлетворила. Информация, полученная именно от купертинцев, вероятнее всего и дала возможность произвести задержание программиста.

Левашов был задержан в апреле в Барселоне, где он отдыхал вместе с семьей. Третьего октября Национальный суд согласился на выдачу программиста, где его обвинили в компьютерном мошенничестве, а также причинении существенного ущерба и краже личных данных. Защита экстрадицию обжаловала, но суд подтвердил прошлое решение.

В США уверены в том, что Левашов создал что-то вроде ботнета под названием Kelihos, через который «осуществлял контроль сотен тысяч компьютеров», распространял вирусы, а также занимался кибер-вымогательством.

Николай Офицеров