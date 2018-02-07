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| | Стали известны методы слежки ФБР за Петром Левашовым

Стали известны методы слежки ФБР за Петром Левашовым

Сегодня, 13:49
Представители американских правоохранительных органов, как оказалось, долгое время следили за российским программистом Петром Левашовым, который был обвинен в киберпреступлениях. Слежка велась с мая 2016 года, о чем сообщают представители Verge, ссылаясь на судебные документы.
 

Стали известны методы слежки ФБР за Петром Левашовым

 

Согласно данным издания, следственные органы смогли обнаружить его аккаунт на просторах iCloud. Регистрация его была произведена с IP-адреса, который часто соединялся с сервером в Люксембурге. Следователи обратились в Apple за помощью в предоставлении необходимых данных по аккаунту, в том числе выдаче IP-адреса, связанного со временем и датами сессий. Корпорация эту просьбу удовлетворила. Информация, полученная именно от купертинцев, вероятнее всего и дала возможность произвести задержание программиста.
 
Левашов был задержан в апреле в Барселоне, где он отдыхал вместе с семьей. Третьего октября Национальный суд согласился на выдачу программиста, где его обвинили в компьютерном мошенничестве, а также причинении существенного ущерба и краже личных данных. Защита экстрадицию обжаловала, но суд подтвердил прошлое решение.
 
В США уверены в том, что Левашов создал что-то вроде ботнета под названием Kelihos, через который «осуществлял контроль сотен тысяч компьютеров», распространял вирусы, а также занимался кибер-вымогательством.

Николай Офицеров
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