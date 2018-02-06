В Сирии появился модернизированный танк Т-72 с динамической защитой

На территории Сирии увидели танк Т-72 с необыкновенной динамической защитой. Кадры машины попали в мировую Сеть.

Никита Готский

На этом танке элементы реактивной брони смонтированы в нестандартной последовательности. Они прикрывают передовую часть корпуса в верхней и нижней части. Башня Т-72 защищена хуже, причиной этому являются гранатометы «Туча», мешающие полноценно внедрить «Контакт».Экипаж танка позаботился про усиление защиты бортов башни и ее поверхности. Сопоставляя данную машину с серийной техникой, он уступает ей в возможности противостоять кумулятивным боеголовкам, но в модернизированном танке шансов выжить в бою у танкистов гораздо больше. Сегодня армия Сирии использует в сражениях танки Т-55МВ и Т-72АВ, обладающих динамической защитой. Также войска арабской республики имеют и другие подобные модели, способные ликвидировать как кумулятивные боеприпасы, так и бронебойно-подкалиберные снаряды.