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| | В Сирии появился модернизированный танк Т-72 с динамической защитой

В Сирии появился модернизированный танк Т-72 с динамической защитой

Вчера, 19:33
На территории Сирии увидели танк Т-72 с необыкновенной динамической защитой. Кадры машины попали в мировую Сеть.

В Сирии появился модернизированный танк Т-72 с динамической защитой

 

На этом танке элементы реактивной брони смонтированы в нестандартной последовательности. Они прикрывают передовую часть корпуса в верхней и нижней части. Башня Т-72 защищена хуже, причиной этому являются гранатометы «Туча», мешающие полноценно внедрить «Контакт».

Экипаж танка позаботился про усиление защиты бортов башни и ее поверхности. Сопоставляя данную машину с серийной техникой, он уступает ей в возможности противостоять кумулятивным боеголовкам, но в модернизированном танке шансов выжить в бою у танкистов гораздо больше. Сегодня армия Сирии использует в сражениях танки Т-55МВ и Т-72АВ, обладающих динамической защитой. Также войска арабской республики имеют и другие подобные модели, способные ликвидировать как кумулятивные боеприпасы, так и бронебойно-подкалиберные снаряды.
Никита Готский
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