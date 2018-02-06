В Японии набирает популярность максимально откровенное нижнее белье

Жительницы Японии поразили Интернет немыслимо откровенным нижним бельем. Бикини минимально прикрывают грудь и иные интимные части тела.

Никита Готский

Японская компания Predator Rat, созданная моделью Иинику Усидзима, предлагает клиенткам нижнее белье, которое открывает лобок и ягодицы, а также минимально прикрывает грудь. Изображения сексуальных вещей можно увидеть в аккаунте фирмы в соцсети Instagram.Марка уже стала популярной в Японии. Стоимость откровенной одежды составляет 3-12 тысяч иен. СМИ, обратившие внимание на вещи интимного характера, отмечают, что девушкам, надевшим белье такого фасона, станет проблематично надевать джинсовые брюки.В Сети положительно отнеслись к бренду. Пользователи из Восточной Европы даже предлагают девушкам выйти за них замуж.Ранее сообщалось, что Памела Андерсон снялась для своей коллекции нижнего белья. Модель презентовала боди, корсеты, пояса для чулок и другое, она же и снялась для рекламы собственной марки.