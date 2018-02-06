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| | Свадьбу принцессы Японии перенесли из-за смены власти в стране

Свадьбу принцессы Японии перенесли из-за смены власти в стране

Вчера, 17:59
Свадьбу принцессы Мако и ее возлюбленно Кей Комуро перенесли на 2020 год из-за того, что ее дедушка - император Японии в 2019 году передаст престол старшему сыну Нарухито.

Свадьбу принцессы Японии перенесли из-за смены власти в стране

 

Пара Мако и Кей сообщают, что их свадьба переносится из-за ряда более важных событий, связанных с процедурой передачи престола. Большинство подготовительных процессов займут много времени, поэтому подготовка к свадьбе сейчас невозможна. Так же пара отмечает, что это отсрочка даст им дополнительное время перед началом новой жизни.

Свадьба была запланирована на ноябрь 2018 года, а процедура передачи престола пройдет в апреле-мае 2019. Власть императора в Японии длиться до конца жизни, но в ноябре прошлого года текущий император Акихито заявил, что в силу преклонного возраста желает передать власть своему старшему сыну Нарухито. В Токио специально для такого события разработали специальный закон, разрешающий передачу титула.
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