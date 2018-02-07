Модель plus-size рассказала о надругательствах над ней

Модель plus-size Мария Пасифико из Колумбии рассказала, как ее неоднократно насиловали. Об этом пишут иностранные издания.

Никита Готский

О неприятных моментах собственной жизни Мария поведала в январе одной из местных газет, но популярность ее историю получил лишь в настоящее время благодаря откровениям модели в Instagram. Тем самым она привлекла к себе внимание прессы со всей планеты.Как говорит девушка, впервые ее изнасиловали в 15 лет. Ее друг распивал с ней алкогольные напитки у него дома, после чего вызвался провести на улицу. Там он затащил Пасифико в сад, где надругался.Следующий эпизод, связанный с насилием произошел с ней в 22 года. Незнакомец подсыпал ей какое-то вещество в напиток, отвез к себе домой и насиловал несколько раз подряд. Девушка обратилась в правоохранительные органы, но по причине плохой памяти злоумышленника не удалось разыскать.До старта акции meToo, когда женщина всего мира сообщали о насилии над ними, Мария думала, что виновата сама, но позже передумала. Она надеется, что ее история даст смелости иным девушкам, которые все еще боятся рассказать о произошедшем.