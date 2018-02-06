Доступ на Эйфелеву башню ограничен из-за грядущих снегопадов

На официальном аккаунте Эйфелевой башни в Twitter сегодня появилось объявление о том, что доступа к достопримечательности не будет в ближайшее время из-за погодных условий.

Ранее сообщалось, что возможность посетить символ Парижа получат только те посетители, у которых зарезервирован столик в ресторане, расположенном внутри башни. Остальным же туристам и горожанам придется ждать нормализации погодных условий для того, чтобы иметь возможность насладиться городским пейзажем со смотровой площадки башни.Через несколько часов после этого объявления появилась дополнительная информация, которая гласит, что теперь и людям с зарезервированным столиком доступ будет невозможен.В столице Франции и еще ряде департаментов оглашен оранжевый уровень метеотревоги. Уже несколько дней сыпет мелкий снег, но синоптики предупреждают в возможном резком ухудшении погодных условий.