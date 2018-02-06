Доступ на Эйфелеву башню ограничен из-за грядущих снегопадов

Ранее сообщалось, что возможность посетить символ Парижа получат только те посетители, у которых зарезервирован столик в ресторане, расположенном внутри башни. Остальным же туристам и горожанам придется ждать нормализации погодных условий для того, чтобы иметь возможность насладиться городским пейзажем со смотровой площадки башни.
Через несколько часов после этого объявления появилась дополнительная информация, которая гласит, что теперь и людям с зарезервированным столиком доступ будет невозможен.
В столице Франции и еще ряде департаментов оглашен оранжевый уровень метеотревоги. Уже несколько дней сыпет мелкий снег, но синоптики предупреждают в возможном резком ухудшении погодных условий.