Известный музыкальный деятель Кирин Джей Каллиан, выступающий в стиле поп-рок, обвиняется в умышленной публичной демонстрации своих гениталий, что он осуществил во время церемонии вручения элитной премии ARIA, которой награждаются выдающиеся музыканты.

Инцидент, в котором Кирин публично продемонстрировал свой половой орган, произошёл ещё в ноябре прошлого года, однако, официальные объявления относительно случившегося поступили в адрес музыканта лишь сейчас. На красной дорожке в преддверии церемония вручения ARIA Каллиан вышел, облачённый в килт, после чего продемонстрировал всем собравшимся журналистам своё мужское достоинство. Заметим, сам музыкант никак не прокомментировал свой поступок, не смотря на многочисленные расспросы фанатов и журналистов.

Александр Вест

Заметим, что после своей выходки организаторы всевозможных австралийских публичных мероприятий отныне не приглашают Кирна Джей Киллиана, который стал персоной нон-грата.