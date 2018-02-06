iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Мнения

iPhone опасен для жизни: Владельцы гаджетов рискуют остаться калеками

Флагманская продукция Apple не выдерживает никакой критики.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Музыкант надел килт и показал пенис, из-за чего попал под суд

Музыкант надел килт и показал пенис, из-за чего попал под суд

Сегодня, 15:25
Известный музыкальный деятель Кирин Джей Каллиан, выступающий в стиле поп-рок, обвиняется в умышленной публичной демонстрации своих гениталий, что он осуществил во время церемонии вручения элитной премии ARIA, которой награждаются выдающиеся музыканты.

Музыкант надел килт и показал пенис, из-за чего попал под суд

 

Инцидент, в котором Кирин публично продемонстрировал свой половой орган, произошёл ещё в ноябре прошлого года, однако, официальные объявления относительно случившегося поступили в адрес музыканта лишь сейчас. На красной дорожке в преддверии церемония вручения ARIA Каллиан вышел, облачённый в килт, после чего продемонстрировал всем собравшимся журналистам своё мужское достоинство. Заметим, сам музыкант никак не прокомментировал свой поступок, не смотря на многочисленные расспросы фанатов и журналистов.

 

Заметим, что после своей выходки организаторы всевозможных австралийских публичных мероприятий отныне не приглашают Кирна Джей Киллиана, который стал персоной нон-грата.
Александр Вест
Новости по теме
Джей Зи не хочет разводиться с Бейонсе
Джей Зи не хочет разводиться с Бейонсе

Рэп-исполнитель Джей Зи желает спасти свой брак с американской певицей Бейонсе, дабы подать детям пример разумного выхода из критической ситуации в семейной

Тимати пришел на церемонию вручения премии GQ сразу с двумя девушками
Тимати пришел на церемонию вручения премии GQ сразу с двумя девушками

Тимати удивил гостей церемонии вручения премии GQ, придя на красную дорожку сразу с двумя своими девушками: бывшей и нынешней. Бывшая девушка Тимати является

В Москве прошла церемония вручения премий им. Зворыкина
В Москве прошла церемония вручения премий им. Зворыкина

Сегодня в Москве прошла церемония вручения наград за выдающиеся заслуги перед отечеством в области телекоммуникаций и печатного слова. Имена лауреатов,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости