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| | Голая девушка устроила акцию протеста на ОИ-2018

Голая девушка устроила акцию протеста на ОИ-2018

Сегодня, 14:39
Активистка из организации РЕТА устроила акцию протеста в Пхенчхане, где будут проходить зимние олимпийские игры, в практически обнаженном виде при температуре воздуха минус 16 градусов.

Голая девушка устроила акцию протеста на ОИ-2018

 

Девушка активистка вышла на акцию протеста в одном нижнем белье, не смотря на минусовую температуру воздуха, с призывом: "Чемпионы не носят мех". Молодая особа требовала, чтобы спортсмены участники олимпийских игр отказались от одежды сшитой с меха животных. Многие считают, что девушка просто хотела заработать для своей организации РЕТА славу.

Отметим, что Олимпиада 2018 начинает свои игры с 9 февраля в Пхенчхане в Южной Корее, а закончится 25 февраля. На этих играх будут разыгрываться медали за лучшие места в зимних играх спортсменами из 84 страны мира.
Пелагея Лебединская
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