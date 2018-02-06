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От Редактора

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| | Гендиректор фирмы Ascendance Biomedical , сняв штаны, вколол себе странную инфекцию

Гендиректор фирмы Ascendance Biomedical , сняв штаны, вколол себе странную инфекцию

Сегодня, 14:32
Гендир одной из компаний при людях снял штаны и сделал себе инъекцию самодельной вакцины. Инцидент произошел в Остине.

Гендиректор фирмы Ascendance Biomedical , сняв штаны, вколол себе странную инфекцию

 

Генеральной директор фирмы Ascendance Biomedical Аарон Трайвик ввел инъекцию при подчиненных. Данный препарат ранее никогда не испытывался на людях. Трайвик признается, что его использовали только на подопытных мышах. Он принял решение стать первым человеком, публично испробовавшим лекарство на своем теле. Авторы вакцины говорят, концентрация веществ в ней является странной, что привело всех присутствующих на конференции в шок. Гендир ответил отрицательно на вопросы людей, прошло ли лекарство проверку комиссией на этике.

Компания получила неординарную репутацию среди врачей-профессионалов. Фирма придерживается нетрадиционных взглядов на медицину, к примеру, тот же препарат, протестированный Трайвиком, создан определенными «экспертами», не имеющих врачебного образования.

Ранее биохакер Джошуа Зайнер ввел себе инъекцию для роста мускулатуры. Он считает, люди могут пользоваться генной инженерией, но все действия следует основывать на научных сведениях.
Никита Готский
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