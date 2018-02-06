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| | В Техасе на видео сняли нашествие черных птиц

В Техасе на видео сняли нашествие черных птиц

Сегодня, 14:08
В Мексике в штате Техас местные жители в интернет выложили видеоролик с кружащим большим количеством птиц над дорогой, что насторожило многих граждан.

В Техасе на видео сняли нашествие черных птиц

 

В интернете в YouTube появилось устрашающее виде, на нем сняты черные птицы, которые кружили над проезжей частью дороги. Многим очевидцам это зрелище напомнило кадры с фильма ужасов "Обитель зла 3". Птицы кружили и очень сильно кричали, что приводило в ужас. Такое нашествие происходит в Техасе практически каждый год, когда птицы прилетают в Мексику на зимовку. Они совершенно не представляют никакой опасности для местных жителей, тем не менее любители кинокартин жанра ужасов не могут отделаться от представления, что птицы нападут на людей.


Отметим, что во многих странах мира ежегодно происходит похожее нашествие птиц. В основном люди наблюдают такие вот эпизоды с птицами тогда когда они собираются вместе для перелета на другое место проживания.

Пелагея Лебединская
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