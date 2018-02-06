В Техасе на видео сняли нашествие черных птиц

В Техасе на видео сняли нашествие черных птицСегодня, 14:08
В США сотни птиц, летящих по небу, внезапно погибли и массово стали падать на землю. Теоретики заговора и уфологи утверждают, что птицы первыми подверглись
Перелетные птицы остаются в Москве на зимовку. Водоплавающие пернатые посчитали совершить сезонную миграцию из Подмосковья в столицу и не лететь в теплые края.
Ученые из Кембриджского университета в ходе наблюдений за дикой природой выяснили, что люди и птицы умеют «говорить» друг с другом. В частности, это касается