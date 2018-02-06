Полиция Германии требует легализовать марихуану

Сотрудники полиции из Германии призвали власти легализовать марихуану. Они считают, такая мера приведет к сокращению уровня преступности.

Немецкие стражи правопорядка требуют ввести декриминализацию употребления наркотиков, что может привести к снижению преступности в государстве. Как утверждает руководитель Ассоциации уголовной полиции Германии Андре Шульц, запрет каннабиса с точки зрения истории является произволом он неправильный. Это должно быть приемлемо, по мнению полицейского, но вместе с тем он думает, что Берлин спустя определенное время отмени запрет на марихуану. Также он добавил, что запретить легкий наркотик следует только автомобилистам, а иным слоям населения нужно предоставить возможность потреблять пока еще незаконное вещество.