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| | Полиция Германии требует легализовать марихуану

Полиция Германии требует легализовать марихуану

Сегодня, 14:18
Сотрудники полиции из Германии призвали власти легализовать марихуану. Они считают, такая мера приведет к сокращению уровня преступности.
 
 

Полиция Германии требует легализовать марихуану

 

Немецкие стражи правопорядка требуют ввести декриминализацию употребления наркотиков, что может привести к снижению преступности в государстве. Как утверждает руководитель Ассоциации уголовной полиции Германии Андре Шульц, запрет каннабиса с точки зрения истории является произволом он неправильный. Это должно быть приемлемо, по мнению полицейского, но вместе с тем он думает, что Берлин спустя определенное время отмени запрет на марихуану. Также он добавил, что запретить легкий наркотик следует только автомобилистам, а иным слоям населения нужно предоставить возможность потреблять пока еще незаконное вещество.

Такую идею поддержали и жители Англии. Правоохранители королевства предлагают вывести каннабис из-под запрета. Сейчас в стране принят закон о вероятности применения марихуаны в медицине.
Никита Готский
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