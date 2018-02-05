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| | Полиция Испании все таки поймала знаменитого наркобарона

Полиция Испании все таки поймала знаменитого наркобарона

Вчера, 22:16
Испанская полиция задержала известного наркобарона Хосе Рамона Бугальо. Об этом рассказали в местных правоохранительных органах.

Полиция Испании все таки поймала знаменитого наркобарона

 

Бугальо, также известный как Сито Минянко, прежде был приговорен к 25 годам тюремного заключения, но в 2015 году ему смягчили режим отбывания наказания: его заставили трудиться на парковке в Андалусии, на территории тюрьмы наркобарон только ночевал. Следователи установили, что бандит продолжал торговать наркотиками, несмотря на свое положение. Вскоре над ним состоится новый суд, прокуроры Испании обвиняют его в отмывании денежных средств.

В начале 80-х Бугальо занялся незаконной продажей табака, позже его задержали, год он провел в тюрьме. Выйдя на свободу Минянко стал заниматься наркоторговлей, спустя несколько лет он купил акции футбольной команды родного города Камбадос. В 1994 году Минянко арестовали за ввоз 2,5 тонн кокаина на Пиренеи, суд приговорил его к 20 годам тюремного заключения.
Никита Готский
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