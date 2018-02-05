В Китае девушка выпрыгнула из мчащейся машины

Жительница Китая смогла выпрыгнуть из ехавшего автомобиля и осталась жива. Об этом пишут западные СМИ.

Никита Готский

Инцидент произошел на Тайване. Там женщина выпрыгнула из мчавшейся машины со скоростью около 97 км/ч. Происшествие заснял на видеокамеру регистратор, внедренный в другое транспортное средство. На кадрах можно увидеть, как у машины открывается передняя пассажирская дверь, из нее выпрыгивает девушка и катится по обочине проезжей части. Данный инцидент возник из-за скандала пострадавшей и ее друга, который управлял автомобилем. Она решила не ждать, пока машина полностью остановиться, а вывалилась из нее на ходу.В результате смелая китаянка получила несущественные царапины на ноге. Местные правоохранительные органы признали эпизод несчастным случаем. Паре сделали предупреждение по этому поводу.