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| | В Китае девушка выпрыгнула из мчащейся машины

В Китае девушка выпрыгнула из мчащейся машины

Вчера, 22:04
Жительница Китая смогла выпрыгнуть из ехавшего автомобиля и осталась жива. Об этом пишут западные СМИ.

В Китае девушка выпрыгнула из мчащейся машины

 

Инцидент произошел на Тайване. Там женщина выпрыгнула из мчавшейся машины со скоростью около 97 км/ч. Происшествие заснял на видеокамеру регистратор, внедренный в другое транспортное средство. На кадрах можно увидеть, как у машины открывается передняя пассажирская дверь, из нее выпрыгивает девушка и катится по обочине проезжей части. Данный инцидент возник из-за скандала пострадавшей и ее друга, который управлял автомобилем. Она решила не ждать, пока машина полностью остановиться, а вывалилась из нее на ходу.

В результате смелая китаянка получила несущественные царапины на ноге. Местные правоохранительные органы признали эпизод несчастным случаем. Паре сделали предупреждение по этому поводу.
Никита Готский
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