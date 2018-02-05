Американцу удалось запечатлеть загадочный туманный призрак

Туманный призрак появляется после того, как солнечный свет падает из-за спины наблюдающего на туманную пелену или на поверхность облаков. Двадцатилетний фотограф гулял по дюне под названием Пила и неожиданно для себя увидел громадного «призрака». «Туманный призрак» имел цветной нимб вокруг головы и повторял все движения Флориана. Молодой человек сразу же схватил фотоаппарат и сфотографировал этот загадочный момент. Как впоследствии оказалось, призрак – всего лишь проекция тени Клемана на туман, который в то время стелился над водой. Как заметил фотограф, он знал что «брокенский призрак» уже видели в этом месте пару лет назад, но очень удивился тому, каких размеров может достигать тень.
Американцу удалось запечатлеть загадочный туманный призракВчера, 18:50
Камера видеонаблюдения, установленная в одной из комнат частного дома в США, смогла запечатлеть призрак маленького мальчика. По словам владельца дома,
Житель Ливерпуля снял на камеру в пабе XIX века призрак женщины. По словам британца, призрак издавал страшные крики.
В Йоркширском замке Скиптон, который был сооружен более 900 лет назад, сделали снимок привидения. Явление призрака заснял один из туристов, который находился в