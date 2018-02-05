Американцу удалось запечатлеть загадочный туманный призрак

Молодой фотограф Флориан Клеман заснял на фотоаппарат удивительное природное явление, которое носит название «брокенский призрак».





Туманный призрак появляется после того, как солнечный свет падает из-за спины наблюдающего на туманную пелену или на поверхность облаков. Двадцатилетний фотограф гулял по дюне под названием Пила и неожиданно для себя увидел громадного «призрака». «Туманный призрак» имел цветной нимб вокруг головы и повторял все движения Флориана. Молодой человек сразу же схватил фотоаппарат и сфотографировал этот загадочный момент. Как впоследствии оказалось, призрак – всего лишь проекция тени Клемана на туман, который в то время стелился над водой. Как заметил фотограф, он знал что «брокенский призрак» уже видели в этом месте пару лет назад, но очень удивился тому, каких размеров может достигать тень.На земле и на берегу моря появление «туманного призрака» довольно редкое явление, добавил Клеман. Впервые явление описал Иоганн Зильбершлаг в 1780 году. Название «призрак» получил от горы Брокен в Германии, описанной в «Фаусте» Гете.