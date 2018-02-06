Во время запуска ракеты в Японии увидели НЛО

Жители Японии увидели НЛО во время запуска ракеты «Эпсилон-3». Неизвестный объект удалось запечатлеть на камеры.

Никита Готский

Рядом с японской ракетой в Стране Восходящего солнца увидели неизвестный летающий объект. Устройство с успехом достигло земной орбиты, на его борту имеется современная техника для изучения космоса. При этом во время его запуска произошел необъяснимый и странный случай.Японские эксперты рассмотрели в небе НЛО и засняли его на камеры. Сам запуск ракеты довольно впечатляющий. Аппарат оставил после себя большой огненный след в ночном небесном пространстве, поэтому, как считают многие, нет ничего удивительного, что его захотели посмотреть пришельцы.На кадрах можно увидеть, как летающий объект проносится с сильным свечением возле ракеты, когда та набрала высоту. Гуманоиды попытались опередить, считают уфологи, что намерены делать астрономы из Японии, именно поэтому их нередко можно видеть во время запусков таких же технологий.