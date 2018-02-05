На Бермудах НЛО украл ром

Инопланетяне страдают алкоголизмом и воруют с Бермуд ром. Так считают британские уфологи.

Никита Готский

Экспертам удалось раскрыть секрет представителей внеземной цивилизации, прилетающих на Землю. Уфологи думают, что те являются любителями потреблять алкоголь, типичные человеческие привычки им тоже не чужды. Об этом свидетельствуют инциденты, которые неоднократно происходили на Бермудских островах, где часто пропадает ром. Уфологи уверены его воруют инопланетяне.Как утверждает охранник склада, он лично видел, как пришельцы подлетают на «тарелке» к базе, а после заливают в космический корабль алкоголь трясущимися от похмелья руками. По мнению сторожа, инопланетяне являются еще большими поклонниками рома, причем не хуже людей.Уфологи склонны связывать похищение землян и любовь к спирту. Так, он забирают людей на корабли, где пытают их, требуя выдать важные данные о нахождении магазинов и складов алкоголя. К слову, в жителя Бермуд пришельцы украли самогонный аппарат и сахар.