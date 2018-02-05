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| | В Англии родился пятикопытный ягненок

В Англии родился пятикопытный ягненок

Сегодня, 13:46
В Британии появился на свет ягненок с пятью копытами. Об этом сообщают местные издания.
 

В Англии родился пятикопытный ягненок

 

Необычное животное родилось на ферме в графстве Дарем. Владельцы хозяйства назвали ягненка Хоупом, что означает «Надежда». Согласно материалам местных СМИ, рожденный ягненок должен был оказаться на обеденном столе, но все сложилось иначе. Хозяева фермы решили дать шанс пожить животному.

На своих пяти копытах Хоуп прыгает так же, как и любой его сородич, не мешает зверьку и не полностью развитая шестая конечность, где нет копыта. Врачи, которые уже осмотрели ягненка, заметили, что в будущем ему не придется делать каких-либо медицинских операций по причине лишних ног. Хоуп проживает в семействе фермеров на правах питомца, для него на ферме имеется отдельное жилище. Владельцы хозяйства сообщают корреспондентам, что успели полюбить необычную овцу и даже кормят ее из бутылочку для молока.

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Никита Готский
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