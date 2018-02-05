Игорного магната Стива Винна обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько десятков женщин, включая работниц гостиницы Wynn Resorts выступили с обвинениями в адрес игорного магната Лас-Вегаса Стива Винна, которого обвинили в многочисленных инцидентах сексуальных домогательств.

Винн, конечно же, все обвинения отрицает, однако уже ушел с должности финансового председателя республиканского национального комитета. Публичные обвинения в его адрес прозвучали со страниц журнала Wall Street Journal еще на прошлой неделе. Спустя какое-то время 76-летний Винн выступил с официальной пресс-конференций, будучи вынужденным прокомментировать обвинения в его сторону. «Мы живем в том мире, что становится абсолютно не важно, кто обвиняет кого. Это становится уже абсолютной нормой.

Заявления о том, что я когда-либо домогался женщин, являются абсолютным абсурдом. Сейчас для подобных случаев неправдоподобных обвинений есть два пути развития: или ты стойко выносишь все эти оскорбления и обвинения, никак на них не реагируя, или же приходится идти в суд, где ты пытаешься отстоять свое честное имя, но придется пройти через массу исков и сложных судебных процессов», пишет Винн, при этом не указывая, какой же именно из двух путей для него предпочтительнее.

Стив Винн, утверждают якобы пострадавшие от его домогательств женщины, на самом деле, является одним из наиболее могущественных людей во всем Лас-Вегасе. Он неоднократно заставлял сотрудниц Wynn Resorts вступать с ним в интимную связь.

Николай Офицеров