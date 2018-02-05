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| | В Германии шорты от насильников бьют рекорд по продажам

В Германии шорты от насильников бьют рекорд по продажам

Сегодня, 11:21
В Германии модельер Сандра Сэилз изготовила для женщин шорты, которые смогут защитить их от насильника. На данный момент необычный предмет одежды уже побил несколько рекордов по продажам.

В Германии шорты от насильников бьют рекорд по продажам

 

Необычные шорты состоят из трех компонентов: сверхпрочного материала, устойчивого от разрезов, пояса вокруг талии с цифровым замком, и кольца безопасности с сигналом тревоги, который начинает воспроизводиться сразу же после отрывания кольца.
 
Первая партия товара вышла не очень большой и распродалась с рекордной скоростью. Сандра Сэилз в данный момент, планирует увеличить производство и перенести свой бренд в Индию, чтобы снизить цену на следующие партии одежды.

Отметим, что Сандру Сэилз подвиг на выпуск «безопасных шорт» случай, ее пытались изнасиловать трое мужчин, которых спугнул случайный прохожий.
Пелагея Лебединская
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