В Германии шорты от насильников бьют рекорд по продажам

Отметим, что Сандру Сэилз подвиг на выпуск «безопасных шорт» случай, ее пытались изнасиловать трое мужчин, которых спугнул случайный прохожий.
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