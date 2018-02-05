В Германии шорты от насильников бьют рекорд по продажам

В Германии модельер Сандра Сэилз изготовила для женщин шорты, которые смогут защитить их от насильника. На данный момент необычный предмет одежды уже побил несколько рекордов по продажам.

Необычные шорты состоят из трех компонентов: сверхпрочного материала, устойчивого от разрезов, пояса вокруг талии с цифровым замком, и кольца безопасности с сигналом тревоги, который начинает воспроизводиться сразу же после отрывания кольца.

Первая партия товара вышла не очень большой и распродалась с рекордной скоростью. Сандра Сэилз в данный момент, планирует увеличить производство и перенести свой бренд в Индию, чтобы снизить цену на следующие партии одежды.

Пелагея Лебединская

Отметим, что Сандру Сэилз подвиг на выпуск «безопасных шорт» случай, ее пытались изнасиловать трое мужчин, которых спугнул случайный прохожий.