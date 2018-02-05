Кошки манулы считаются самыми фотогеничными в мире

Эксперты считают, что животные, которые называются манулами, самые фотогеничные кошки в мире.

В Центральной Азии обитают животные с семейства кошачьих, которых называют манулами, по статистике стали самыми фотогеничными кошками в мире. Манулы внесены в Красную книгу, в живой природе их можно увидеть очень редко, но при встрече их мимика не оставит равнодушной к себе ни одного фотографа. Эти животные живут в основном в высокогорных районах и обладают слабой иммунной системой, поэтому перевозить их на другое место жительства с другим климатом запрещено, так как они могут погибнуть. Кошки очень красивые с длинной шерстью, неповоротливы и медленные, что и способствует зафиксировать их смешную мимику.

Пелагея Лебединская

Отметим, что в России насчитывается всего лишь 3 тысячи особей. В 2012 году эта кошка была выбрана талисманом Московского зоопарка.